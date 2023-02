Rioleringswerken Dranouter van start

Aquafin bouwde een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in de Kruisabelestraat en nu worden de woningen in de straat daaraan aangesloten. Tijdens de werken is een omleiding voorzien via Nieuwkerke. In beide richtingen gaat het via de Dranouterstraat, Seulestraat, Markt en Kemmelstraat. De werken zullen, naar gelang de weersomstandigheden, zo’n 100 werkdagen. De aannemer probeert de hinder voor de bewoners te beperken. Voetgangers hebben altijd toegang tot de werfzone. Na het plaatsen van de rioleringen wordt een minderhindersteenslag voorzien. De bedoeling is dat na deze werken de rest van het dorp wordt aangepakt, maar daarvoor moet de aanbesteding nog gebeuren. Meer info via www.heuvelland.be.