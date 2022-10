Reuze poppy met 1.117.635 namen gesneuvelde soldaten komt naar Ieper

IeperOp het Vandenpeereboomplein in Ieper is op 9, 10 en 11 november ‘The Poppy of Honour’ te zien. Die constructie bestaat uit meer dan 1 miljoen poppy blaadjes met op elk een naam, rang en datum van overlijden van een gesneuvelde WO I-soldaat. De komst van het kunstwerk kadert uiteraard in de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

The Poppy of Honour ontstond uit een groot participatief project waar 275.000 mensen uit 37 landen bij betrokken waren. Het was de bedoeling om 1.117.635 poppy-blaadjes te verzamelen, met op elke poppy een naam, de rang en datum van overlijden van een gesneuvelde soldaat van Groot-Brittannië en alle andere landen van het Britse Gemenebest van WO I. Daarvan werden er 8.500 willekeurig geselecteerd om een zichtbare plaats te krijgen op de twee panelen in de constructie van de Poppy of Honour. De andere worden bewaard tussen de panelen. De constructie bestaat uit een stalen voetstuk met centraal in het midden een reuze poppy met de 1.117.635 poppies, waarvan dus 8.500 zichtbaar. Op de 4 hoeken staat een figuur die een wachtpost uitbeeldt naar het voorbeeld van de 4 soldaten die de kist van de onbekende soldaat bewaakten in Westminster Abbey.

Programma 11 november

Op 11 november beginnen de plechtigheden traditiegetrouw met de herdenking aan de Franse begraafplaats Sint-Charles de Potyze. Daarna vindt de service in de Sint-Georges Memorial Church plaats, met daarop de eucharistieviering in de kathedraal, de Poppy Parade, de plechtigheid aan het Belgisch monument en om 11 uur de Last Post. Om 12 uur is er op de Grote Markt het gratis aperitiefconcert van de West Yorkshire Police Band en om 14 uur staat een beiaardconcert door Ludo Geloen op het programma. Een half uur later start de wandeling ter herdenking van de burgerslachtoffers die tijdens WO I het leven lieten in Ieper. Om 17 uur vindt het The Great War Remembered-concert plaats. De klaroeners sluiten de dag af met de Last Post om 20 uur.

Parkeren

Op Wapenstilstand is het stadscentrum vanaf 8 uur ’s morgens parkeervrij. Bezoekers kunnen hun wagen kwijt op de randparkings en te voet naar het centrum stappen. De parking in de Janseniusstraat en het Sint-Maartensplein zijn voorbehouden voor genodigden. Personen met een beperking kunnen aan de Surmont de Volsberghestraat-zone hun voertuig kwijt. Ook in heel wat deelgemeenten staat heel wat op het programma op de dag dat de wapens zwegen.

