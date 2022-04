Restaurant ‘In de gouden jaren’ Belvedere opent meeneembar op zondag: “Voor wandelaars, fietsers en motorrijders die even willen halt houden”

Francky Callens en Valerie Claeys baten op de Kemmelberg het restaurant ‘In de gouden jaren’ Belvedere uit. Het grillrestaurant-tearoom is vooral gekend om zijn Côte à l’os, Rib-Eye en Tomahawk, maar is ook een tearoom. De uitbaters openen nu in een hoekje op hun parking elke zondag een zomerbar waar voorbijgangers meeneemdrankjes en -hapjes kunnen kopen. “Het is ruim 30 jaar geleden dat op de Kemmelberg zoiets nog mogelijk was, het meenemen van ‘zoets, food en drinks’ aan de Belvedere”, zegt uitbater Francky Callens. “Het is vooral de bedoeling om wandelaars en andere passanten te bedienen die niet in ons restaurant iets komen eten. Alle drank en voedsel in de zomerbar verkopen we in wegwerp en recyclebaar materiaal, zodat mensen het gemakkelijk kunnen meenemen. We doen dit omdat op zondag onze restaurantbezoekers veelal even blijven zitten, wat perfect kan natuurlijk. Daardoor kunnen we die dagen echter onze tearoom niet opstarten. We merken dat mensen echter wel behoefte hebben om even te stoppen, om dorst en honger te stillen. Zonder dat ze daarom op restaurant willen gaan. Met onze meeneemdrankjes- en hapjes bieden we een oplossing. Ook renners en motorrijders die eens een stop willen doen, zijn welkom.”