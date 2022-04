Restaurant De Bralle vindt onderdak in d’Hellekapelle: “Weet niet of we hier nog ooit weg willen”

Dranouter/LokerOmwille van de op stapel staande werken in het centrum van Dranouter kozen de uitbaters van De Bralle het zekere voor het onzekere. Ze verhuisden hun restaurant naar de leegstaande gebouwen van d’Hellekapelle in Loker. De werken in het dorp zouden in het najaar van start gaan.

Samila El Bakali en haar man Pieter Dierickx van restaurant De Bralle in Dranouter hebben geen zin om na de coronacrisis hun zaak nog eens te moeten sluiten omwille van de grote werken die er staan aan te komen in het centrum van het dorp . Ze gingen daarom op zoek naar een nieuwe (tijdelijke) locatie. Die werd gevonden in de d’Hellekapelle in Loker. Het pand wordt niet meer gebruikt sinds eigenaars Michel Dehem en Carine Suffis verhuisden.

5 B&B-kamers

Samila en Pieter richtten de plaats volledig in de stijl van De Bralle in, hoewel een aantal zaken blijft verwijzen naar de vorige uitbating. “De muurschilderijen bijvoorbeeld, iets wat ik heel tof vind”, zegt Samila. “De naam De Bralle blijft en ook aan onze menu veranderen we weinig. Het aantal tafeltjes blijft hetzelfde als in Dranouter. We zouden er hier misschien iets meer kunnen plaatsen, maar dan zou je ook meer personeel moeten inschakelen. Op het eerste verdiep hebben we zeteltjes geplaatst, wat het heel gezellig maakt. Ook verwijderden we bomen en struiken, zodat we zichtbaarder zijn vanaf de straatkant.”

Op het eerste verdiep werd een gezellig hoekje ingericht.

Bij d’Hellekapelle horen 5 B&B-kamers en 3 vakantiewoningen. “Ook die baten we uit”, aldus Salima. “Bezoekers hebben hier trouwens nogal wat parkeerruimte, wat na de werken in Dranouter blijkbaar daar minder het geval zal zijn.” Uit een N-VA-enquête blijkt dat dat het verdwijnen van 16 parkeerplaatsen in het centrum van het dorp voor onrust zorgt. Eerder gaf het gemeentebestuur al te kennen dat wat verderop, in de Dranouterstraat en de Kruisabelestraat, het parkeren beter wordt georganiseerd waardoor er extra plaatsen komen.

Werkgroep

Salima El Bakali stoort zich aan het volgens haar gebrek aan communicatie van het gemeentebestuur rond het aanvangstijdstip van de werken. “De plannen voor de wegen-en rioleringswerken in Dranouter worden steeds concreter”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Het eerste deel, de Kruisabelestraat, werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Daar komt een wegversmalling, fietssuggestiestroken, aparte parkeerplaatsen en een nieuwe riolering. We rekenen erop de werken dit najaar te kunnen starten. Daaropvolgend zou de rest van het project in het dorp aan bod moeten kunnen komen. Hiervan zitten de laatste plannen in de rechte lijn. Deze worden nog eens besproken met de werkgroep in het dorp, en zullen dan ook op de gemeenteraad voorgesteld worden.”

De mooie binnenkoer.

2 jaar

Hoelang Salima en Dieter in d’Hellekapelle blijven om dan eventueel terug te keren naar het centrum van Dranouter is niet gekend. “We kunnen hier voorlopig 2 jaar blijven, maar ik weet nu al mochten we hier weggaan dat toch met een traantje zal zijn”, glimlacht de uitbaatster. De Bralle in Dranouter staat momenteel te huur. Meer info via info@debralle.be en www.debralle.be.

Het interieur van de nieuwe Bralle.

Voor de gasten die gebruik maken van het logement is er een zwemvijver.