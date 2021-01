REPORTAGE. Treurnis op de Zwarteberg, toeristische heuvel op de grens: “85 procent van mijn klanten komt uit Frankrijk. Dan weet je het wel zeker?”

Roeselare/Izegem/Tielt Van fopspenen over weidemelk tot een gastrono­misch menu: de opvallend­ste automaten in je buurt

28 januari Geld, drank en brood haalden we al langer uit de automaat. Maar de trend zette zich de voorbije jaren verder en in coronatijden investeerden nog meer handelaars in een automaat. En het aanbod is gevarieerder dan ooit, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. We nemen je mee langs de meest opvallende automaten in de regio Roeselare-Tielt-Izegem.