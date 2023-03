Reningelststraat afgesloten door wegenwerken

Gewezen leerkracht Hugo Goemaere (71) is overleden, hij gaf altijd les in het zesde leerjaar: “Met zijn manier van werken en sommige principes was hij voor het onderwijs een vernieuwer”

Omringd door zijn familie is thuis in Moorsele Hugo Goemaere (71) overleden. Hij gaf jarenlang les in het zesde leerjaar van de gewezen jongensschool in de Beselarestraat in Geluwe. Begin januari 2012 ging hij op pensioen. ‘Meester Hugo’ verloor de ongelijke strijd tegen een slepende ziekte. Hij was toch wel een naam en persoonlijkheid binnen het onderwijs en de lokale gemeenschap in Geluwe.