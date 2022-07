Religieuze objecten uit de Sint-Laurentiuskerk van Kemmel gaan naar Spaanse orde en Filipijnse kerk: “Blij met zoveel belangstelling voor ons lokaal erfgoed”

KemmelOpmerkelijk: enkele religieuze objecten die tot voor kort in de kerk van Kemmel te zien waren, worden nu gebruikt in Spanje en zelfs in de Filipijnen. Zo’n 200 objecten uit de ontwijde Sint-Laurentiuskerk kregen een nieuwe bestemming. Hulp van vrijwilligers was daarbij onontbeerlijk.

Wat met religieuze voorwerpen van een kerk die wordt ontwijd en een nieuwe bestemming krijgt? In Kemmel weten ze er alles van, want daar zette CO7, samen met een team vrijwilligers, een herbestemmingsproject op poten voor de Sint-Laurentiuskerk. Het gebouw wordt een ontmoetingscentrum. “Veel tijd hadden we niet, want de werken aan de kerk stonden op het punt te beginnen”, zegt deskundige regionaal depotwerking Sofie Van de Wiele, die samen met haar collega Jolien Depaepe haar schouders onder het project zette. “We begonnen met het opstellen van een inventaris, wat resulteerde in totaal in 269 voorwerpen. Later dook er nog een extra object op, zodat er eigenlijk 270 zijn. Alles werd gecontroleerd, gepoetst, gefotografeerd en gedigitaliseerd.”

Gebruikswaarde

Daarnaast voerde een werkgroep - met onder meer mensen van CO7, leden van de kerkfabriek, de gemeente en lokale kunstliefhebbers - een waarderingstraject uit. “We focussen daarbij niet enkel op de financiële, maar ook op de historisch, sociale en gebruikswaarde van de voorwerpen. Als dat achter de rug is, buigen we ons over de herbestemming. Daarvoor riepen we opnieuw een werkgroep in het leven.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Schepen Bart Vanacker en Bernard Duplacie,voorzitter van de kerkraad, in de kerk van Kemmel © Eric Flamand.

Enkele voorwerpen keren terug naar het kerkgebouw eenmaal die haar nieuwe functie heeft. Eén daarvan is het houten beeld van Sint-Laurentius, de patroonheilige van de bibliothecarissen en boekhouders. Dat beeld werd rond 1668-1669 gemaakt door Jooris Cotton, die werd betaald door de kerkmeester van Kemmel. De buste is een reliekhouder, want in de voet bevindt zich een ronde uitsparing voor een reliekoog met een klein botfragment. Ook het reliekoog blijft behouden in de collectie van de kerk. Bezoekers van het nieuwe ontmoetingscentrum zullen in een stille en tentoonstellingsruimte ook het doopvont en de preekstoel te zien krijgen, net als 6 obiits (latijn voor gestorven) of rouwborden. “Het rouwbord is een burgerlijk voorwerp”, legt Sofie uit. “Het werd vaak gemaakt voor een begrafenis van iemand van adel. Er staat een wapenschild, een geboortedatum en de datum waarop de persoon kwam te overlijden. Het werd, afhankelijk van de lokale traditie, bij een optocht meegedragen en heel vaak geschonken aan de lokale kerk waar de dienst plaatsvond.”

Sevilla

Andere voorwerpen gaan naar kerken in Heuvelland, Mesen, Dikkebus en naar een door de grote overstromingen getroffen kerk in Luik. “Maar er is meer”, zegt Sofie. “Via Parcum, een expertisecentrum voor religieuze voorwerpen, kregen we verschillende aanvragen binnen. Zo was de abdij van Affligem geïnteresseerd in het tabernakel van het hoofdaltaar. Nog opvallender zijn de verzoeken die we kregen vanuit het buitenland, weliswaar via een Belgische tussenpersoon. Zo gingen beelden vanuit de kerk richting Sevilla in Spanje, waar de Congregatie Heraldos Del Evangelio ze zal gebruiken bij het inrichten van een nieuwe kapel. Die mensen kwamen met een bestelwagen de goederen ophalen. Een cibori (kelk) om gewijde hosties in te bewaren raakte zelfs tot in de Filipijnen. We zijn blij dat heel wat van onze objecten een nieuwe bestemming kregen. Voor zo’n 10-tal van mindere waarde is dat niet het geval, we blijven zoeken.”

“Alle objecten worden langdurig in bruikleen gegeven aan de verschillende religieuze instellingen. We verwachten dat de bruikleennemer als een goede huisvader zorgt voor deze voorwerpen. Indien men later beslist om afstand te doen van de stukken in bruikleen, wordt wel verwacht dat er contact wordt opgenomen met de fusiekerk van de Sint-Laurentiuskerk”, aldus nog Sofie.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Johan Bekaert poetste een kandelaar op. © Christophe Maertens

Kaarsenhouder

Het hele project was niet mogelijk geweest zonder de hulp van vrijwilligers. Johan Bekaert (60) uit Kemmel was een van hen. “Ik woon hier pas sinds de jaren ’90, maar ondertussen ken ik wel wat mensen. Zo kwam Bernard (Duplacie, voorzitter kerkfabriek, nvdr) tot bij mij met de vraag om een kandelaar schoon te maken.” Johan was 33 jaar lang goudsmid, maar oefent ondertussen een ander beroep uit. “De kennis om een dergelijk voorwerp op te poetsen is er echter nog altijd. De kaarsenhouder is een object dat mij intrigeerde, omdat die zo zwart was.” Op het voorwerp zat heel wat was en om dat te verwijderen verwarmde Johan de houder om daarop het geheel schoon te maken met een keukendoek. “In het verleden werd de kandelaar fout behandeld, waarbij krassen werden gemaakt. Ik kon die verwijderen, maar deed dat niet. Het is immers geen nieuw object. Bernard vroeg mij het stuk te vernissen, omdat het dan niet zo snel meer zou oxideren. Persoonlijk ben ik geen voorstander, omdat de glans dan een beetje verdwijnt. Ik begrijp echter waarom de kerkfabriek het vraagt, het kan immers niet de bedoeling zijn om het voorwerp om de zoveel tijd opnieuw te poetsen.” Johan is best tevreden dat hij aan het project een bijdrage kon leveren. “Hoewel er andere vrijwilligers heel wat meer werk uitvoerden dan mezelf.”

Volledig scherm De kandelaar voor en na. © CO7

Volledig scherm De Spaanse Congregatie Heraldos Del Evangelio haalde beelden van de kerk van Kemmel op voor een kapel in Sevilla. © CO7

Volledig scherm De abdij van Affligem © CO7

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.