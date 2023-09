Hitte legt ijsjesver­ko­pers geen windeieren: “De zon zorgt voor goedgemuts­te klanten”

De temperaturen zijn extreem voor de tijd van het jaar en een ijsje kan daarbij voor wat verkoeling zorgen. En ondanks het feit dat de school is begonnen en veel mensen al terug aan het werk zijn, zijn het drukke dagen voor ijsjesventers. Ook bij Mieke Bruynooghe van Il Gusto d’Italia in Ieper is dat het geval. “Voor mij mag het gerust nog even zo warm blijven.”