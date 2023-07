Regenbuien, maar soms ook zon in Heuvelland vandaag

Zondag in Tabaksmuse­um ‘Op verteltoer met Godelieve en Gust’, maak kennis met de meest opvallende collectie­stuk­ken

In het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat in Wervik is er met ‘Op verteltoer met Godelieve en Gust!’ een nieuw initiatief. Tijdens een geanimeerde rondleiding gaan de deelnemers op verkenning doorheen het Tabaksmuseum. Zondag kan dat voor het eerst