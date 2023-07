Absolute blikvan­gers op Heksen­stoet worden de meest afgrijse­lij­ke heks ooit en de Puntheks, liefst vijf meter groot

Een absolute blikvanger komende zondag tijdens de folkloristische Heksenstoet in Beselare wordt alvast De Putheks uit Heusden Zolder, liefst vijf meter groot. “Ze zette nog nooit voet aan wal in Beselare omdat ze zelden bovengronds waarneembaar is”, zegt regisseur Jo Lottegier. “Ze is heel weinig te zien want deze heks leeft eigenlijk in de verlaten steenkoolmijnen.”