Regen houdt Festival Dranouter niet tegen: “We zijn goed voorbereid”

StilteWan­de­ling 'IJzer' in Roesbrugge: “Breng een ‘open mind’ mee”

Op zondag 6 augustus staat in Roesbrugge een stiltewandeling op het programma. “Onder het motto ‘Ervaar de kracht van de natuur en herontdek jezelf’ gaan we in stilte door de natuur in de Westhoek”, zegt Steven De Winter van Stiltewandelingen.be.