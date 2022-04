Provincie helpt Heuvelland bij zoektocht bedrijventerrein: “Jonge ondernemers de kans geven om hier te wonen en te werken”

HeuvellandDe provincie selecteerde in Heuvelland 3 gebieden waar mogelijks een bedrijvenzone zou kunnen komen. Goed nieuws voor de gemeente die al jaren met een tekort kampt aan ruimte voor ambachtelijk bedrijvigheid. “Het is niet de bedoeling dat er zich grote industriële bedrijven vestigen, maar wel kan de timmerman of loodgieter er een stek vinden.”

De provincie wil moderne bedrijventerreinen uitbouwen die voldoen aan alle normen van duurzaamheid. Ook plant de provincie bedrijfsgronden te activeren die onbenut blijven. West-Vlaanderen werd daarvoor verdeeld in 9 regio’s. De regio Ieper, die sterk gespecialiseerd is in voedingsindustrie, is er daar een van. “Om te vermijden dat bedrijven zich in de toekomst vestigen op slecht gelegen locaties, zoals bijvoorbeeld moeilijk bereikbare plaatsen voor vrachtverkeer of verkeersonveilige plaatsen, is het de bedoeling om ondernemers verantwoorde grond aan te bieden”, aldus de provincie. “We bieden een alternatief op de ongebreidelde versnippering die zich voordoet.”

Ambachtelijke bedrijvigheid

In haar zoektocht klopt de provincie aan bij de gemeenten en steden. “We willen enkel op het grondgebied van de gemeenten bedrijventerreinen realiseren indien dit expliciet werd voorgesteld door het schepencollege.” De meeste zones zijn niet nieuw en stonden al ingekleurd als bedrijventerrein in het gemeentelijk structuurplan. Een aantal voorgestelde zoekzones zijn dat wel. Dat is onder meer het geval in Heuvelland. “In onze gemeente is er al tientallen jaren een tekort aan ruimte voor ambachtelijke bedrijvigheid”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Op zo’n zone kunnen lokale ondernemers zoals schrijnwerkers, bouwondernemers, loodgieters een bedrijfsgebouw kopen om hun activiteit uit te oefenen. Het gaat in geen geval over een zone voor grote industriële bedrijven.” In Heuvelland zijn er al een aantal van zo’n zones, maar die zijn allemaal volgebouwd.

Wijtschate

De laatste jaren ontwikkelden we al een drietal gebouwen met units: In Kemmel, De Klijte en in Wijtschate. In De Klijte is die in aanbouw, in Wijtschate in ontwikkeling. Sommige ondernemers hebben echter wat meer ruimte nodig en komen in dergelijk units niet aan hun trekken. Toch willen we jonge ondernemers de kans geven in Heuvelland te blijven wonen en werken.”

Volledig scherm De voorgestelde zoekzone in Wijtschate. Het ovaal toont het gebied waarin de zone eventueel kan komen, maar het is niet de bedoeling dat er grond van bewoners wordt ingepalmd. © AGIV

De provincie selecteerde aanvankelijk een 6-talzoekzones in Heuvelland. Na toetsing met de administraties blijven er daarvan 3 mogelijke zones over. Een eerste zone situeert zich ter hoogte van de Schoolstraat, ’t Helleken in Wijtschate. Ook de 2de zone ligt in Wijtschate, namelijk langs de Ieperstraat. Tenslotte selecteerde de provincie een zoekzone langs de Dikkebusstraat in De Klijte.

Randvoorwaarden

“Over die zones start nu een openbaar onderzoek. Het proces zit nu helemaal in startfase”, zegt de burgemeester. “De kans dat er 3 zones komen in Heuvelland is wellicht onbestaand. Er worden in het begin veel zones geselecteerd om dan na openbaar onderzoek en verder onderzoek de definitieve zones in de hele regio te bepalen, maar ook om de randvoorwaarden qua inrichting vast te leggen.” Over de voorstellen vindt op dinsdag 24 mei om 20 uur een infovergadering plaats in OC Utendoale in Westouter. Elke inwoner van Heuvelland is welkom om er alle info te krijgen, om zo zijn of haar mening mee te geven over deze plannen. Het openbaar onderzoek loopt tot 1 juli.

Vleteren

Niet alleen in Heuvelland zijn mogelijke zones geselecteerd. Zo is er voor Vleteren een voorstel om het bedrijventerrein Fleterna uit te breiden. In Zonnebeke worden locaties langs de Tresoriersstraat en de IJzerweg voorgesteld.