Presentatie toekomst de Kosmos uitgesteld: “Verschillende teams werken een model uit”

De in Antwerpen wonende Hendrik Daem maakte vorig jaar bekend dat hij het voormalig vakantiedomein Kosmos op de Rodeberg heeft gekocht. Op 17 juni was er op de site een voorstelling van de toekomstplannen voorzien, maar dat gaat niet door. “De presentatie over de toekomst van de Kosmos verschuiven we naar een later datum”, aldus Hendrik Daem. “Ofwel wordt de presentatie vervangen door een digitaal platform.” Als reden geeft de nieuw eigenaar dat er nog te veel werk is om nu al iets op een degelijke manier te kunnen presenteren. Volgens Hendrik Daem zijn ondertussen wel verschillende teams aan de slag die een model uitwerken. “het concept bevat verschillende onderdelen die met elkaar in relatie staan”, aldus Daem.