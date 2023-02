PORTRET. Johnny Clarysse, 50 jaar op het podium, sidekick van Eddy Wally en Paul Severs: “Op de Gentse Feesten speelden we voor 12.000 man”

Wervik Julie Kinoo (N-VA) nieuw gemeente­raads­lid: al de zevende wissel in de gemeente­raad

Van het ene uiterste in het andere. Of het verhaal van de gemeenteraad in december en de zitting van dinsdagavond. De laatste gemeenteraad van vorig jaar duurde tot 1.58 uur en brak daarmee alle records. Nu was het in 1 uur en 18 minuten afgelopen. Julie Kinoo legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor N-VA.

8 februari