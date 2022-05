Plat op de buik, met een schotwonde en een dode ree naast hem: wat is er gebeurd met fervent jager Patrick (63) uit Kemmel?

Dranouter/Mesen Sally Meysman ruilt café De Zon voor Peace Village: “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging”

Zes jaar lang stond Sally Meysman (34) uit Ieper achter de toog van De Zon, het bekende dorpscafé waar het Folkfestival Dranouter ooit het levenslicht zag. De waardin is op zoek naar een overnemer, want ondertussen werkt ze als centrumverantwoordelijke in Peace Village in Mesen. “Mijn klanten stelden hun veto tegen mijn vertrek, wat mij wel een fijn gevoel geeft. Toch is het tijd voor iets anders.”

