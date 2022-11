Plaag van diefstallen aanhangwagens blijft duren: politie geeft tips om dat tegen te gaan

Een garagist in Dranouter stelde op 22 november vast dat onbekenden er vandoor waren met een aanhangwagen die op z’n terrein stond. Hetzelfde gebeurde op 1 november, op een oprit van een woning in Nieuwkerke. Op 7 november werd in Westouter een aanhangwagen gepikt langs de openbare weg. In Wulvergem verdween ook een aanhangwagen, de dieven moesten daarvoor eerste een poort openbreken.

Disselslot vaak niet voldoende

De politie geeft een aantal tips mee om dergelijke diefstallen te voorkomen. “Je aanhangwagen uit het zicht stallen, is altijd een goed idee”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van de politiezone Arro Ieper. “Een disselslot is vaak niet voldoende. Vaak wordt de kabel van de handrem doorgeknipt waardoor de aanhangwagen met behulp van een touw toch nog eenvoudig te verplaatsen is. Veranker je aanhangwagen dus met een goed kettingslot aan wand of bodem. Dat laatste mag evenwel enkel als je aanhangwagen op privé terrein staat en niet op de openbare weg. Een extra wielklem gebruiken, werkt ook ontradend.”

Opzichtig maken

Ook deze tips zijn waardevol. “Maak je aanhangwagen uniek door het aanbrengen van een uniek nummer of code met slagletters op een strategische plaats, bijvoorbeeld op de boom en as. Noteer ergens dat uniek nummer. Hang stickers op je aanhangwagen. Hoe opzichtiger de aanhangwagen, hoe minder interessant om te stelen (en moeilijker om direct door te verkopen). Neem foto’s van je aanhangwagen. Wordt die toch gestolen, dan weet de politie uit te kijken naar welk type aanhangwagen. Er bestaan tegenwoordig ook traceersystemen voor aanhangwagens die de GPS-locatie in reële tijd doorgeven. Bij diefstal kan deze dan gemakkelijker teruggevonden worden. Dergelijke systemen zijn relatief goedkoop verkrijgbaar in online winkels”, besluit Verdru. “En tenslotte, heel belangrijk: we vragen de mensen die verdacht gedrag opmerken om ons onmiddellijk te bellen via 057 230 500. Vaak hangen dieven eerst even in de buurt rond voor ze hun slag slaan. Let hierbij zeker op details van voertuig en de nummerplaat. Zelfs met een gedeeltelijke nummerplaat kunnen we al aan de slag.”