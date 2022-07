Pikdorser vat vuur tijdens bewerken van het land

GELUWE Ilona en Noora zorgen voor een dubbel vijfge­slacht

Tijdens een familiefeest was dit dubbel vrouwelijk vijfgeslacht van de partij. We bemerken overovergrootmoeder Jenny Delvael (geboortejaar 1931), overgrootmoeder Claudine Dumont (1955) oma Sophie Vanysacker (1977) en Jasmien Huyghe (1995), mama van Ilona Garreyn (2017) en Noora Garreyn (2019). Jenny woont in Wervik, alle anderen in Geluwe.

22 juli