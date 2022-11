Oude seniorenwoningen maken plaats voor nieuwe betaalbare woongelegenheid in Begionapark: “Grote percelen nuttig gebruiken voor nieuw woonaanbod”

In het kader van de woonontwikkeling in het Begoniapark in Westouter schreef de gemeente Heuvelland een wedstrijd uit voor de sloop van 7 woningen en de bouw van 12 comfortabele nieuwe woningen. Dat resulteerde in een Publiek Private Samenwerking met lokaal projectontwikkelaar Karure uit Poperinge. Samen Met Cottreel Architecten diende Karure een siteplan in dat een antwoord biedt op alle gunningscriteria en daardoor straks ruimte biedt aan duurzame nieuwbouwwoningen.

Vernieuwing

“In Westouter waren de 7 seniorenwoningen lang de enige plaatsen die we sociaal verhuurden. De laatste jaren werden in samenwerking met Ons Onderdak al 11 sociale woningen gebouwd, en binnenkort worden er nog eens een 8-tal opgetrokken”, zegt burgemeester De Meyer. “De oude seniorenwoningen waren dringend aan vernieuwing toe, waarbij we een mooie mogelijkheid zagen om de grote percelen nuttiger te gebruiken om een nieuw woonaanbod te voorzien voor jonge gezinnen. 10 woningen zijn bedoeld als privéwoning en 2 behouden we voor het OCMW.”

Betaalbare woningen

De 12 woningen worden gegroepeerd in 3 volumes. Tussen de volumes worden doorsteken voorzien voor wandelaars en fietsers. “Met dit initiatief zetten we duidelijk in op herwaardering van het aanbod van het OCMW en creëren we tegelijk meerwaarde binnen het nieuwbouwsegment in Heuvelland. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat deze compacte betaalbare woningen, gelegen in de compleet vernieuwde wijk in Westouter, een prachtig aanbod zal zijn voor mensen op zoek naar een woning in Heuvelland.” Meer info over het project is verkrijgbaar bij de gemeente Heuvelland en via info@Karure.be