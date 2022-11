Opwaardering ontmoetingscentra gaat voort

Vorig jaar werden de stoelen vernieuwd in OC Utendoale in Westouter en in OC De Galoye in Loker. Vorige maand kwamen er nieuwe stoelen in OC De Klakeye in Dranouter en OC De Walvis in Wulvergem, met bijhorende transportkarren. OC ’t Seultje in Nieuwkerke werd opgefrist met een likje verf en nieuwe gordijnen. “Zo kunnen onze Heuvellandse verenigingen in een aangename omgeving hun evenementen en activiteiten laten plaatsvinden”, aldus het gemeentebestuur.