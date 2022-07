Oproep van Festival Dranouter levert extra vrijwilligers én meer tickets op

Menen Vijftiger gebruikt brandver­snel­ler in barbecue­stel: “Water over hem gegoten tot de hulpdien­sten er waren”

Dat het absoluut geen goed idee is om brandversnellers te gebruiken tijdens het barbecueën, is afgelopen weekend nog maar eens gebleken in Menen. Een man raakte er zwaar verbrand en herstelt momenteel in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.

8:24