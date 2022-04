Oproep nieuw WO I-themajaar: “‘Het landschap getuigt’ moet herdenkingstoerisme doen heropleven”

Kemmel/Heule IN BEELD. De West-Vlaam­se reus ontwaakt: zo schoon is de Kemmelberg bij het ochtendglo­ren, op de dag van Gent-Wevelgem

Een uurtje minder slapen afgelopen nacht weerhield ons niet om zondagochtend voor dag en dauw het ontwaken van de Kemmelberg in beeld te brengen. De kuitenbijter was in de mist gehuld. Buiten fluitende vogels was er omstreeks 6.45 uur geen kat te zien buiten. Maar schijn bedroog. Want achter de schermen was er al heel wat bedrijvigheid, om klaar te zijn voor Gent-Wevelgem.

27 maart