Oppositiepartij CD&V vraagt duidelijke communicatie over mogelijke PFAS-verontreiniging in Heuvelland

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreinig. PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 600 chemische stoffen. . PFAS stapelen zich op in het menselijke lichaam en breken enorm traag af. Blootstelling van de stoffen verhoogt het risico op onder meer leverschade.

Gele zones

Er zijn momenteel drie zones in kaart gebracht: rode, gele en groene zones. De rode zones zijn gebieden waar de zogenaamde no regret-maatregelen gelden. In gele zones is een onderzoek lopend of gepland en gelden tijdelijk de no regret-maatregelen. Groene zones zijn niet verontreinigde locaties. In Heuvelland bevinden zich enkel gele zones. Het gaat om de brandweerkazernes in Westouter, Kemmel en Nieuwkerke en de site van Clarebout Potatoes. In alle gevallen werden in het verleden blusproducten gebruikt waarin bepaalde chemische producten aanwezig waren. Bij Clarebout werden de blusproducten gebruikt bij de zware brand in 2015. Op de punten geldt in een straal van 100 meter de no-regret regel. Daarbij wordt in afwachting van het verder onderzoek aan de omwoners gevraagd geen grondwater te drinken, het gebruik van groeten en fruit uit eigen tuin te beperken en niet aan kinderen jonger dan 12 jaar te geven. Ook wordt afgeraden eieren van de eigen kippen te gebruiken.