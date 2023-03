Opening domein De Chalet met wandelingen: “Je kan langskomen en proeven van de gezellige sfeer”

Ieper voorziet 30 nieuwe openbare laadpalen voor elektri­sche wagens: “Wie voldoet aan voorwaar­den kan een publieke paal aanvragen in nabijheid van een woning”

Wil de overheid dat er meer elektrische wagens de weg opgaan, dan moet het aantal laadpalen flink de hoogte in. In Ieper staan er momenteel al 15 laadpalen opgesteld op het openbaar domein, maar de stad voorziet er voor 2023 nog 30 nieuwe. “Elektrisch of hybride rijden is in opmars en daar spelen we als stad op in.”