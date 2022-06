Open Kerkendagen: 3 kleine tentoonstellingen in kerk Nieuwkerke

Tijdens het weekend van 4 en 5 juni staan de Open Kerkendagen op het programma. De dagen zijn volgens de organisatoren het middel bij uitstek om de waarde van het religieus patrimonium onder de aandacht te brengen. “Tijdens deze dagen willen we het religieus erfgoed op een positieve manier in de kijker zetten”, klinkt het. In de Westhoek doen een aantal kerken mee aan de Open Kerkdagen. Een van de interessantste dat weekend is misschien wel de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Nieuwkerke. Daar lopen 3 kleine tentoonstellingen: Nieuwkerke en de regio in de rumoerige 16de eeuw, Grenscorrecties en Nieuwkerke en zijn kerk voor en tijdens WO I. Tijdens de oorlog redde een aalmoezenier een altaarsteen voor de vernieling. Na enige omzwervingen en dienst te hebben gedaan in een Canadese kerk verdween de steen in een archiefkast. Toen in 2014 ontdekt werd vanwaar de steen afkomstig was, bracht een Canadese delegatie de steen terug naar de kerk. De altaarsteen kreeg er een mooie plaatsje.