Op zoek naar sporen van drie wereldoorlogen in de Westhoek

Dat de Westhoek getekend is door de Eerste Wereldoorlog is meer dan geweten, maar dat er ook sporen te vinden zijn van de Tweede Wereldoorlog en zelfs van de Koude Oorlog is minder bekend. Tijdens deze pittige fietstocht, die bij voorkeur met de e-bike wordt gereden, gaan de deelnemers op zoek naar die sporen. “We doorkruisen het mooiste van de Westhoek en een stukje Noord-Frankrijk”, aldus de organisatoren. “We maken kennis met de Ierse politicus William Redmond die als officier meestreed met de Ieren aan het front in Mesen. We bezoeken de Commandobunker van Kemmel die voor de Navo een belangrijke oefenpost was tijdens de Koude Oorlog. We fietsen verder via Pool of Peace naar Mesen met de herdenking van het historische kerstbestand in 1914. We houden halt in Wervik voor een picknick aan de boorden van de Leie. In Wervicq-Sud bezoeken we de intieme Duitse begraafplaats nabij het kasteel Dalle-Dumont. Bij onze terugkeer passeren we nog de robuuste bunkers van de Maginotlinie uit de Tweede Wereldoorlog. Daarna keren we via de schilderachtige Douve-vallei terug naar Loker.”