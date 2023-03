Op wandel langs het hoogtepunt van Gent-Wevelgem: ontdek prachtige vergezichten en het oorlogsverleden op de Kemmelberg

Open Hart van Ieper: Yper Museum en CO7 lanceren publieks­pro­ject rond archeologi­sche opgravin­gen Ieperse Sint-Maarten­splein

Op het Sint-Maartensplein in Ieper hopen archeologen resten te vinden van de Heilige Geestkapel, een kapel die stamt uit de 13de eeuw. Over de bouwgeschiedenis van de kapel is immers weinig bekend. Wie meer wil weten over de vondsten op het plein kan deelnemen aan een van de gidsbeurten.