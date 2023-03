‘Op Pad’: ontdek de wondere wereld van de amfibieën

Stevige schoenen

“Wil je jouw kennis over ‘onze’ padden, kikkers, salamanders en andere waterdieren wat bijschaven? Dan is dit het moment”, aldus de organisatoren. “Je wordt ingewijd in de wondere wereld van de amfibieën. Samen wandelen we de paddendraad af op zoek naar trekkende diertjes van de voorbij nacht. Doe zeker jouw stevige schoenen of laarzen aan.” De wandeling is geschikt voor alle leeftijden en buggyproof. Starten gebeurt aan Dries in Kemmel en dat om 10 uur. Deelname is gratis, maar graag inschrijven per mail via jori.degrande@telenet.be.