Ook verkeershinder in Poperinge en Heuvelland door Ieperse rally

In het centrum van Ieper geldt over de vier dagen op heel wat plaatsen een verkeers- en parkeerverbod. Dat is onder andere het geval op de Grote Markt, Hoornwerk, Houten Paard, Janseniusstraat, Korte Torhoutstraat en Lange Torhoutstraat. Ook op de locaties waar de klassementsproeven worden gereden of er een doortocht is, gelden er verkeersmaatregelen. In Ieper is dat het geval in Dikkebus, Hollebeke en Boezinge. Mer info op de website van de stad.

Poperinge

Enkele klassementsproeven lopen over het grondgebied van Poperinge. Op vrijdag 19 augustus geldt er een parkeer- en verkeersverbod tussen 5.15 uur en 18.15 uur in de Barlebuizestraat, Blasiusstraat (van Barlebuizestraat tot de Bromstraat), Witsoonestraat, Bromstraat (van Witsoonestraat tot Uilegatstraat) en Uilegatstraat. Zowel op 19, 20 en 21 augustus geldt er in verschillende straten een parkeer- en rijverbod.

Volledig scherm Een overzicht van de rij- en parkeermaatregelen. © Stad Ieper

Heuvelland

Ook op grondgebied van Heuvelland is dat het geval. Op donderdag 18 augustus is er shakedown in Nieuwkerke en op vrijdag klassementsproeven in Westouter en Mesen. Op zaterdag wordt er gereden in Wijtschate en op zondag is er de finale op de Kemmelberg. Mensen die in de gemeente werken als hulpverlener of maaltijdbedeler kunnen een doorgangsbewijs aanvragen bij office@ypresrally.com met vermelding naam, adres en nummerplaat. Meer info op www.ypresrally.com. Voor live updates over de verkeerssituaties, volg de Facebookpagina Politiezone Arro Ieper.

