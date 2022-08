Oervader folkfestival Alfred den Ouden (75) nog elk jaar te gast in Dranouter: “Hoewel al fel geëvolueerd verbreek ik de band met dit muziekevenement nooit”

Alfred den Ouden is een Nederlandse folkmuzikant die eind de jaren ’60 van de vorige eeuw in onze contreien terecht kwam. Hij opende in Dranouter Folkclub De Zon en stond in 1975 aan de basis van Folkfestival Dranouter. Hij bleef het evenement organiseren tot in 1982. Ondertussen staat het woord ‘folk’ niet meer in de naam van het festival, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor traditionele muziek. “Het geheel is inderdaad geëvolueerd naar een festival met meer algemene muziek. Ik vind dat soms een beetje spijtig, maar daar is niets aan te doen. Toch is het niet zo dat er geen folk meer te horen is, integendeel. Wel is het vaak een wat moderne versie”, zegt Alfred den Ouden.

We treffen de zeventiger op het terras van Eetcafé ’t Folk, waar hij samen met enkele andere muzikanten traditionele folkdeuntjes brengt. “Elk jaar kom ik samen met vrienden muziek spelen op het festival. Dat gebeurt in samenspraak met de organisatoren van Festival Dranouter, die trouwens allemaal vrienden zijn. Nu spelen we op het terras, maar vroeger musiceerden we vaak in het dorp. Nu café De Zon gesloten is, ligt dat wat moeilijker. Onze groep is een soort gelegenheidsband, met veel muzikanten uit de regio, maar ook van verder weg. Zo speelt er een Engelsman mee. Wie wil kan meespelen. Zo kwamen gisteren (zaterdag, nvdr) muzikanten van Kadril ons vervoegen. Vaak sluiten buitenlandse gasten zich bij ons aan. Ik merk dat wat we doen wel wordt gewaardeerd door de mensen. Er is nog altijd een deel van het publiek dat graag folk hoort.”

Alfred geeft toe dat hij niet vaak wordt herkend door de jongere generaties. “Op concerten die ik speel, komen wel meer jonge gasten naar mij toe. Dat is dan echter om de groeten van hun vader of grootvader over te brengen (lacht). Ik weet dat er veel jongeren de camping niet verlaten, omdat er daar heel wat ambiance is. Aan de andere kant, komen nog veel bezoekers voor de muziek naar Dranouter en dat zal altijd zo blijven.” Dit jaar gaat Alfred zelf niet veel concerten bekijken tijdens het weekend. De man moet het immers wat rustig aan doen, nadat hij ernstig ziek is geweest. “Maar het gaat goed nu. Ik ga naar huis om wat uit te rusten en dan spelen we vanavond opnieuw op enkele plaatsen. Ik kom altijd graag terug en zal de band die ik heb met Dranouter nooit verbreken.”

Volledig scherm Alfred den Ouden speelt met enkele muzikanten traditionele folk op het terras van Eetcafé 't Folk. © Henk Deleu

