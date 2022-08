Obus gevonden op camping Dranouter: “Perimeter opgetrokken en DOVO verwittigd”

Anzegem/Zuid-West-Vlaanderen Anzegems burgemees­ter slaakt noodkreet in tijden van droogte: “Baggeren van waterbek­kens is onbetaal­baar, waardoor waterpeil sterk afneemt”

Om de (momenteel weinige) regen die er valt zo goed mogelijk te stockeren, kunnen wachtbekkens soelaas brengen. Maar er is een probleem. “Baggeren is onbetaalbaar, waardoor de capaciteit van zo’n waterbekkens met tot zestig procent afneemt. De hogere overheid moet dringend met een oplossing komen”, vindt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) van Anzegem. Volgens nationaal Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout is Zuid-West-Vlaanderen ook te veel verhard.

