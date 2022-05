Nieuwe tuin in WZC Sint-Medard voor bewoners met dementie: “We komen bijzondere noden van die mensen tegemoet”

In de tuin in het woonzorgcentrum werden nieuwe paadjes in beton aangelegd. “Daardoor kunnen mensen met een rollator of mensen in een rolstoel samen met hun bezoeker comfortabel wandelen en rondrijden in de tuin”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Doordat de paadjes met elkaar verbonden zijn in 1 circuit kunnen mensen met dementie er zonder problemen wandelen.” De blikvanger in de tuin is het bushokje dat vroeger in de straat stond. “Mensen hebben vaak nog herinneringen aan het openbaar vervoer van vroeger. We zullen dit hokje inkleden zoals het er in het verleden uitzag. Het dient tevens als beschutte zitplaats voor de bewoners. Verder zorgen ook de kruidentuin, voldoende schaduwbomen en zitplaatsen voor een aangename wandelomgeving.”