Nieuwe tent voor de mainstage op Festival Dranouter: “Met nog meer comfort voor de muziekliefhebber”

“Nadat de Kayam-tent 20 jaar lang de referentie werd voor iedere Dranouterse festivalbezoeker, krijgt de bekende, Britse blauwe tent tijdens editie 2022 een opvolger”, zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. “Brexit maakte het moeilijker dan ooit om alle materialen op het vasteland te krijgen. Werkvergunningen regelen voor de Britse crew was ook niet evident. Bovendien wilde de organisatie, na een natte en modderige zomer in 2021, het festivalpubliek extra comfort bieden door een vloer te leggen in de hele mainstage.” De zoektocht naar een alternatief voor de Kayam-tent bracht de festivalorganisatie naar Duitsland. “Daar vonden we de tent Chateau. De Chateau wordt een ruime grote witte spantent met comfortvloer over de volledige oppervlakte. Deze tent biedt evenveel plaats als de Kayam, maar met nog meer comfort voor de bezoekers door z’n kamerbrede vloer.”

Sixpacks

Vlakbij de Camping Zone is er dit jaar een vernieuwde feestzone met een tweede festivalterrein met de bekende Palace-tent. “Het volledige programma voor de startdag donderdag 4 augustus vindt plaats in deze feestzone”, aldus de directeur. “Ook te vinden op de feestzone bij Camping Zone is de chill corner en foodstanden met onder andere biologische croques en een assortiment ontbijt. “De feestzone bij de Camping Zone is een tweede festivalterrein en is dus enkel toegankelijk voor wie een geldig festivalticket heeft voor die festivaldag. Wie de Camping Zone zelf wil betreden, heeft een geldig campingticket nodig”, klinkt het. Op alle campings geldt een glasverbod. Festivalgangers die op de Camping Zone overnachten, kunnen via de online ticketshop van Festival Dranouter een biervoucher aankopen om gekoelde sixpacks Jupilers af te halen aan de bar in de Palace. Daarnaast krijgen de Guinness Corner, ‘t Zottekot, ‘t Hommelhof, Oxfam (Place De L’Apero) en Sint-Bernardus Bar gezelschap van twee nieuwe themabars: Bar C en Jupiler Saloon. “Wie geen zin heeft om tijd te verliezen tussen de optredens door kan naar de Jupiler Saloon, vlakbij de nieuwe mainstage Chateau. In Bar C proef je verfrissende mocktails. Dankzij deze nieuwe bars zijn er nu nog meer terrassen, uitgerust met zitmeubilair. Perfect om even uit te blazen.”