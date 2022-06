Nieuwe aankondigingsborden in Heuvelland: “In tegenstelling tot vroeger nu uniform en duidelijk”

Ieper ‘Zomer in Ieper’ brengt stevig vakantie­pro­gram­ma: “Elk weekend is er wel iets te doen”

Wie de zomer niet op reis gaat, hoeft niet te treuren. De stad Ieper en andere organisatoren zorgen met ‘Zomer in Ieper’ voor een flink aanbod deze vakantie. Het gaat van openluchtcinema, muziekfestivals, de WRC-rally, fietstochten, smulfestijnen en theaterwandelingen. “Maar we vergeten ook de wijk- en dorpskermissen niet! ‘Zomer in Ieper’, het wordt supergeestig!”, aldus schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) .

