Nieuw bufferbekken moet Wulvergem droog houden bij overstromingen

Ieper Zorgnet­werk Ieper opent nieuwe ontmoe­tings­plaats met kinderhoek in Gracht­straat

De nieuwe ontmoetingsplaats in de Grachtstraat is er voor iedereen. Het is een plek om even op adem te komen bij een kop koffie of om wegwijs te geraken bij allerhande vragen. “Ben je onzeker bij het invullen van een formulier? Begrijp je een brief niet? Heb je vragen rond vrije tijd? We helpen je graag op weg”, klinkt het.

14 november