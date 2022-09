Na lange zoektocht heeft Vrije Basisschool Westouter met ‘Het Bergpad’ een nieuwe naam: “De link met het dorp is belangrijk”

“We stelden 2 voorwaarden voor onze nieuwe naam”, zegt directeur Heidi Ledoux. “Zo moest de naam iets te maken hebben met het dorp, omdat we daarmee een sterke band hebben, en iets met de natuur. Nadat we eerst brainstormden met de leerkrachten schreven we een wedstrijd uit voor de ouders. We kregen heel wat enthousiaste inzendingen, maar zonder resultaat.” De school nam toen een grafisch ontwerper onder de arm en met diens hulp kwam ‘Het Bergpad’ uit de bus. “De nieuwe naam draagt de visie van de school perfect uit en is voor de kinderen beter te begrijpen dan het vroegere Vrije Basisschool Westouter.” In het schooltje, dat te vinden is in de Schomminkelstraat, volgen 114 kinderen les, waarvan 35 kleuters en 79 lagere schoolleerlingen. De meesten zijn afkomstig uit Westouter, enkelen uit Poperinge. “We zijn gelukkig kunnen starten met een volledig lerarenkorps, hoewel dat geen evidentie was”, aldus de directeur.

Bij de nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. “Daarin zie je enkele heuvels van onze gemeente. Daarnaast loopt een pad, wat vooral naar onze kinderen is gericht. Die bewandelen hun pad op hun eigen tempo, soms met een beetje hulp, soms alleen. In het symbool aan de rechterkant van het logo kan je een beetje zien wat je wil. Een potlood verwijst naar onderwijs, maar sommige ontwaren een pijl of zelfs een kerk, wat de link met het dorp toont.” VBS Het Bergpad heeft niet alleen een nieuwe naam, maar ook nieuwe gebouwen. “Vorig jaar in juni begonnen we met fase van de werken, die was afgerond in april. In de paasvakantie startte de afbraak van de gebouwen achteraan en de heropbouw daarvan was klaar nu in september. We hebben dus eigenlijk een halve nieuwe school.”