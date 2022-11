N-VA Heuvelland wil cursus e-bike organiseren voor senioren: “Om aantal ongevallen te verminderen”

“Het stijgend gebruik van de elektrische fiets in Vlaanderen brengt steeds meer ongevallen met zich mee. Uit Vlaamse cijfers blijkt bovendien dat, als er doden vallen met een elektrisch fiets, het in 8 op de 10 gevallen om senioren gaat”, zegt Ivo Fonteyne, gemeenteraadslid voor N-VA in de gemeente Heuvelland. “Wij willen daarom gratis lessen rond veilig en economisch elektrisch fietsen organiseren voor geïnteresseerde 55+ers. Op die manier willen we het toenemend aantal ongevallen verminderen door een aantal aspecten van het elektrisch fietsen onder de aandacht brengen. Het blijkt immers dat de slachtoffers van ongevallen met elektrische fietsen gemiddeld ouder zijn (64 procent is ouder dan 50 jaar en 30 procent is 65+) dan de slachtoffers die zich met een gewone fiets verplaatsten (36 procent is ouder dan 50 jaar en 14 procent is 65+). Bij het aantal verkeersdoden die zich met een elektrische fiets verplaatsten, zien we dat 80 procent ouder is dan 55 jaar. Nog opvallend is ook dat bijna de helft van de fietsdoden zich in de klasse 70+ bevindt”.