Muziekfestival Dranouter programmeert Oekraïense Go_A: “Uitgegroeid tot de soundtrack van het verzet tegen geweld en bezetting”

DranouterFestival Dranouter lanceert een eerste lading namen voor het festivalweekend van 5, 6 en 7 augustus. Een van de groepen op het programma is het Oekraïense Go_A, waarvan de leden ondanks de oorlog willen blijven toeren. “De band wil het publiek bewust maken van het onrecht in hun land.”

Het is nu bijna drie jaar geleden dat de laatste volwaardige editie van het muziekfestival in Dranouter plaatsvond. Corona zorgde er twee keer voor dat het evenement aan omvang moest inboeten. Dit jaar kan het weer als vanouds. In de kerk vinden geen optredens meer plaats, maar er komt wel een extra tent. Woensdag maakte de organisatie de eerste namen bekend. Met de programmatie van Go_A blijkt dat ook het festival niet aan de oorlog in Oekraïne ontsnapt.

Beladen concert

“Afgelopen jaar gooide Go_A hoge ogen tijdens het Eurovisie Songfestival met hun unieke mix van Oekraïense traditionele muziek verpakt in een elektronisch geluid”, zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. Hun nummer ‘Shum’ werd een wereldwijde hit en is het eerste Oekraïense nummer ooit dat de Billboard top 200 bereikte. “Door de politieke situatie in hun thuisland is hun muziek uitgegroeid tot de soundtrack van het verzet tegen geweld en bezetting. De bandleden zijn vastberaden te blijven toeren door de hele wereld om het publiek bewust te maken van het onrecht in Oekraïne. Dit beloofd een emotioneel beladen concert te worden.”

De bandleden verblijven op dit moment in hun thuisland. Op 28 april staan ze geboekt voor een concert in De Casino in Sint-Niklaas. Ook doen ze (normaal) het Nederlandse festival Lowlands aan. Zangeres Kateryna Pavlenk woont ten noorden van Kiev en heeft haar woning moeten verlaten.

Mariachi

Ook Rodrigo Y Gabriela spelen dit jaar op Dranouter. “Rodrigo Sanchez en Gabriela Quintero spelen sneller dan hun schaduw en hun muziek verenigt vele genres, van metal tot jazz tot traditionele mariachi en flamenco. Dat gecombineerd met hun feilloze speeltechniek en met een toewijding en passie die van de snaren spat, maakt van elk concert een unieke beleving.” In 2020 won hun zesde studioalbum ‘Mettavolution’ een grammy voor beste hedendaagse instrumentale album. “Wie zich hun vorige passage, nu meer dan tien jaar geleden, op Festival Dranouter herinnert, weet dat dit concert onder de categorie niet te missen valt.”

Troubadour van gebroken harten

Belgische bands ontbreken nooit op de affiche van Dranouter Muziekfestival en dat is dit jaar niet anders. SX uit Kortrijk trekt er de stekker uit, maar doet dat niet zonder afscheid te nemen van hun publiek. In Dranouter doen ze dat akoestisch. Naast de Intergalactic Lovers passeert ook Guido Belcanto op Dranouter. “Met zijn 35 jaar ervaring, vijftien platen en driehonderd liedjes op zijn actief, is Guido Belcanto een van de boegbeelden van het Vlaamse lied”, weet de festivaldirecteur. “De lockdown en gedwongen terugtrekking uit het openbare leven gaf zijn creatieve geest nieuwe vleugels. Hij begon liedjes te schrijven aan de lopende band. In ‘In de kronkels van mijn geest’ horen en zien we Belcanto zoals we hem kennen: als onze ware zanger van het levenslied, de troubadour van de gebroken harten die de onvolmaaktheid van het leven en de liefde bezingt met groot mededogen en een verzachtende en troostende humor.”

Nog tot en met 20 maart loopt de vroegboekactie waarmee bezoekers twaalf euro korting krijgen op een weekendticket. Met de start van de lente begint ook de gewone ticketverkoop. Meer info via www.festivaldranouter.be/