Muziekcentrum Dranouter zet zich meer op de kaart: “We liggen hier zo ‘fucking’ ver van alles, maar het is de verplaatsing meer dan waard”

Gullegem Alarm jaagt inbrekers weg bij fietsenhan­de­laar Rudi (59): “Het leek wel of het amateurs waren”

De politie onderzoekt in Gullegem een inbraak in de gekende fietsenzaak van Rudi Ponseele. “Het alarm dat ons ’s nachts wekte, was dit keer niet vals”, vertelt de man. “En het is ons geluk geweest. Behalve schade aan onze winkeldeur hebben we geen noemenswaardig nadeel. Er verdwenen geen fietsen.” Van de daders is voorlopig geen spoor.

10 januari