Muziekcentrum Dranouter start najaarseizoen op: meteen mooi programma voor september

DranouterTerwijl we nog altijd aan het nagenieten zijn van Festival Dranouter start het Muziekcentrum haar najaarsprogrammatie op. In september wordt het al meteen druk, er staat 4 mooie concerten gepland. Tickets voor concerten die werden uitgesteld, blijven uiteraard geldig.

Keywest

Op vrijdag 9 september komt Keywest naar de Muziekcentrum Dranouter. Keywest is een meermaals bekroonde, meervoudige platina verkopende onafhankelijke folkpopband uit Ierland rond zanger Andrew Kavanagh. De band begon op straat, maar vult ondertussen al elke grote zaal in hun thuisland. Voor Keywest dat ook in Europa doet, kan je ze eerst nog zien in de intieme setting in Dranouter.

Riptunes

De week daarna, op vrijdag 16 september, is het de beurt aan Riptunes. Riptunes is een muzikaal project van Luc Dufourmont en Wouter Spaens, beiden leden van Idiots. Dufourmont kennen we van Two Russian Cowboys en als acteur dook hij op in onder meer Bevergem en Callboys. De 2 muzikanten namen een volledig album op met cellist Frans Grapperhaus (The Wallace Collection, Broeder Dieleman, Wannes Capelle), pianist Gunter Callewaert (Waar is Ken ?) en drummer Ruben Vanhoutte (Tamino, Faces on TV), die ook deel uitmaken van de liveband. Sarah Devos (Selah Sue, Filip Kowlier) en James de Graef (Loverman, Shht) speelden het album mee in.

Vis-à-Vis

Op zaterdag 24 september staat de Brusselse muzikante Chloë Nols op het podium met haar project Vis-à-Vis. Geïnspireerd door een toenemende ervaring met psychische kwetsbaarheid en hoogintensiviteit in tijden van zowel isolement als overprikkeling, gaat ze op zoek naar haar ware zelf in een turbulente, chaotische wereld. Ze ontwikkelde daarbij een nieuwe sound en stijl. Voor fans van Agnes Obel, Christine & The Queens en Aurora.

Broes

Broes komt op 30 september langs in het Muziekcentrum. Het kwintet uit Gent heeft een nieuw album uit en is op korte tijd een vaste waarde geworden in het Vlaamse muzieklandschap. Ze bewandelen verschillende muzikale paden in de folkwereld en schreven zo een mooi muzikaal verhaal. Vlaamse topfolk met flarden van Arabische, Ierse, Franse, Balkan en zelfs Afrikaanse invloeden.

