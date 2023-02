Militair erfgoed in Heuvelland maakt deel uit van ‘Belgium, Battlefield of Europe’: “In de streek is de herinnering aan de oorlog nog steeds aanwezig”

Wevelgem MIJN DORP. Volleybal­ler Jelle Sinnesael over zijn Wevelgem: “Er is altijd vanalles te beleven, maar een centrale ‘platse’ mis ik wel”

Volleyballer Jelle Sinnesael (37) is een geboren en getogen Wevelgemnaar en is al jarenlang van onschatbare waarde bij Decospan Volley Team Menen, waar hij eveneens kapitein van de ploeg is. Jelle is maar wat graag dichtbij zijn ouderlijke woonst blijven hangen in Wevelgem. “Het is leuk om mijn kinderen naar dezelfde school te zien gaan als waar ik ook naartoe ging”