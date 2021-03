“Mijn geweer ging per ongeluk af, toen ik struikelde tijdens mijn vlucht”: het verhaal van Ronny Arnout, de Rambo van het Heuvelland

Kemmel Jennifer Felix (18) niet kansloos om nieuwe Miss België te worden: “Maar er zijn nog sterke kandidates”

26 maart Op woensdag 31 maart vindt in Plopsaland De Panne de Miss België-verkiezing plaats. Die avond weten we of Jennifer Felix uit Kemmel het fel gegeerd kroontje naar de Westhoek meebrengt. Alle kandidaten moeten voor de show een week in quarantaine.