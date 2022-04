Met Tourist LeMC en Sylvie Kreusch is line-up Festival Dranouter bijna compleet

Dranouter/Loker Restaurant De Bralle vindt onderdak in d’Hellekapelle: “Weet niet of we hier nog ooit weg willen”

Omwille van de op stapel staande werken in het centrum van Dranouter kozen de uitbaters van De Bralle het zekere voor het onzekere. Ze verhuisden hun restaurant naar de leegstaande gebouwen van d’Hellekapelle in Loker. De werken in het dorp zouden in het najaar van start gaan.

3 april