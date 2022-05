Met rugzakje vol attributen wil Heuvelland bezoekers van stilte laten genieten: “Een bijdrage aan een gezonde manier van samenleven”

Lutgart ‘Lut’ Foulon (65) baat in de Oestenstraat in Dranouter ‘t Kalut uit, een vakantiewoning voor 2 personen. “Ik vind stilte in ons verblijf heel belangrijk, maar ik denk dat stilte vooral in jezelf zit”, zegt Lut. “Je moet echter de mogelijkheid krijgen om de stilte op te zoeken. Mensen die bij ons komen logeren, kunnen dat doen.”

Samenleven

De gemeente Heuvelland stelde Lut Foulon, samen met 7 andere logieuitbaters aan als stilteambassadeur. “De stilteambassadeurs zijn mensen die in hun vakantieverblijf de grote waarde die stilte is, overbrengen op hun bezoekers”, zegt schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “Rust en landelijkheid behoort tot het DNA van onze gemeente. Stiltebeleving heeft 2 componenten: er is de beleving van stilte naar de buitenwereld, denk aan stilteruimtes, stille plekjes, en er is beleving van stilte naar de binnenwereld, namelijk de innerlijke rust. Beide zijn verbonden met elkaar. Onze stilteambassadeurs verbinden mensen die elkaar en anderen inspireren en ondersteunen om de kracht van stilte te beleven en uit te dragen. Op die manier willen ze een bijdrage leveren aan een gezonde manier van samenwerken en samenleven.”

Opdrachtjes

De stilteambassadeurs zetten zich op meerdere manieren in om het voor hun gasten zo stil mogelijk te maken. In hun gastenverblijf vragen ze de bezoekers de stilte en de rust te respecteren in het huis en in de omgeving. “Met een stilterugzak helpen we de mensen graag op weg”, zegt Stefaan Decrock, coördinator toerisme en lokale economie in Heuvelland. “In de zak zitten een 15-tal voorwerpen die mensen doen stilstaan bij de stilte in de omgeving. Elk voorwerp is gelinkt aan een of meerdere opdrachtjes die de stiltebeleving prikkelen en versterken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De © Henk Deleu

De praatstok is een van de items. “Die kent zijn oorsprong bij de indianen van Noord-Amerika”, vertelt Stefaan Decrock. “De indianen gebruikten zo’n stok in een cirkel. De stok is een middel om respectvol en onpartijdig naar elkaar te luisteren en geeft aan wie het woord heeft. Enkel wie de stok vasthoudt, mag praten. De anderen luisteren. Als iemand iets wil zeggen, dan vraagt hij of zij de stok door zijn hand op te steken.” Een ander voorwerp in de rugzak is het dynamo-zaklampje. “Het ideale moment om stilte te proeven is tijdens de nacht”, weet Stefaan.

2 minuten stil

“Een oefening die je kan doen is in het donker je op een open plek in een cirkel opstellen, elkaars hand vastnemen en het 2 minuten volstrekt stilhouden”, aldus Stefaan. “Daarna stellen de deelnemers zich onder meer de vraag of het moeilijk was om zolang naar de stilte te luisteren.” Iets wat ook in de nacht uit de rugzak kan worden gehaald is de sterrenschijf. “Dat is een handig hulpmiddel om de hemel te verkennen. De kaart toont de sterrenhemel zoals je hem elke nacht en op elk ogenblik kan zien.” Andere spullen in de rugzak zijn onder meer de bingogeluidenkaart, de decibelmeter, de bingogeluidenkaart en een hangmat. “Ideaal om met z’n tweetjes of met kinderen te luieren in de zon.”

Pool of Peace

De gemeente werkte ook een stiltekaart uit. “Die kaart toont de plekjes waar je de stilte nog kan grijpen”, aldus schepen Bart Vanacker. Plekjes als de Pool of Peace, de militaire begraafplaatsen, het graf Redmond, de Lordesgrot op de Rodeberg en de hangmatten op het Stiltepad zijn slechts enkele van de vele plekjes waar bezoekers even tot rust kunnen komen. “Als je weet dat 1 op 4 Vlamingen dagelijks op zoek is naar stilte, dan lijken onze initiatieven geen overbodige luxe.”

Volledig scherm Nog enkele attributen uit de Stilterugzak. © Henk Deleu

Volledig scherm Pool of Peace is een van de stilteplekken op de Stiltekaart van Heuvelland © ANW

Volledig scherm Net als de Belevedèretoren. © Henk Deleu