Met de bewoners WZC Sint-Medard naar de zee: “We keken hier naar uit!”

“De bewoners genoten van een wandeling op de dijk en een maaltijd in een lokale brasserie”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “De avonturiers onder hen namen plaats in een speciale rolstoel en maakten de rit over het strand naar de waterlijn. De weergoden waren ons goedgezind, we konden tussen de buien in het hele programma afwerken.”