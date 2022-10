Mestgassen vatten vuur in stal bij laswerken landbouwer in Westouter

De brandweer van de zone Westhoek rukte rond 10.20 uur uit naar de Blauwepoortstraat in Westouter. Een landbouwer had er vlammen in de mestkelder van zijn stal met een 70-tal runderen gemeld. Bij aankomst bleek het probleem echter al zo goed als opgelost. Mestgassen waren ontvlamd maar al even snel waren de vlammen opnieuw verdwenen, van zodra de gassen opgebrand waren.

Mestgassen, meestal methaangas, is een zeer explosief gas. Daarom moeten er bij las- of andere werken in stallen bijzonder opgepast worden. Gloeiende gensters kunnen bv. een ontsteking veroorzaken omdat methaangas en zuurstof in de stal aanwezig zijn. Het plaatsen van een plank op de roostervloer kan al problemen voorkomen. Die plank is dan een fysieke barrière voor de gensters naar de mestkelder. Raken de gensters toch tot in de mestkelder dan is de afkoeltijd groter en verkleint de kans op ontbranding. Al kan er nog altijd gas boven de rooster aanwezig zijn omdat methaangas lichter is dan lucht.