Martine Braem vervoegt bijzonder comité voor de sociale dienst in Heuvelland

Vorige maand legde Mireille Degroote (65, Gemeentebelangen) de eed af in de gemeenteraad van Heuvelland als nieuw raadslid. Ze nam het zitje in van Jolien Deklerck, die verhuist naar Wervik en haar zetel afstaat. Mireille zetelde eerder in het bijzonder comité voor de sociale dienst, waar dus ook een plaatsje vrijkwam. Dat wordt ingenomen door Martine Braem uit Wijtschate. “Ook in de vorige legislatuur zetelde ik een korte periode in de OCMW-raad, ik ben opnieuw heel gemotiveerd het beste van mezelf te geven in deze functie”, zegt Martine. “Vanuit mijn engagement in de thuiszorg liggen mijn interesses en kennis uiteraard in de zorg voor mensen, in de breedste zin van het woord. In die zin wil ik mee voor helpen zorgen binnen het BCSD dat Heuvelland de warme en zorgzame gemeente blijft die ze altijd al geweest is!”