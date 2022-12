Martin Bacquaert eert zijn grootvader met een Cuvée Jean: “Zonder hem was er misschien geen Entre-Deux-Monts”

Net geen 20 jaar geleden plantte Martin Bacquaert de eerste wijnstokken van Entre-Deux-Monts aan. Die eerste wijngaard bevindt zich op de akkers van grootvader Jean Bacquaert, die ook Martin’s peter was. “Mijn grootvader was een fervent wijn- en natuurliefhebber. Hij stierf in 2002 en heeft dus jammer genoeg nooit zelf tussen de wijnranken van Entre-Deux-Monts kunnen wandelen”, zegt Martin. “Met de Cuvée Jean brengen we een ode aan mijn grootvader, zonder wie Entre-Deux-Monts misschien nooit zou hebben bestaan.” De mousserende wijn is gemaakt van het druivenras Chardonnay, die na een jaar houtlagering nog minstens 5 jaar op fles op zijn gistdroesem rijpte. “Het resultaat is een wijn met rijpe aroma’s van tropisch fruit, noten en brioche, waarbij de houtlagering de complexiteit ondersteunt.”, klinkt het . “In de mond is de Cuvée Jean breed, rijk en droog maar tegelijk zacht. In combinatie met de lange afdronk, is dit een gastronomische bubbel om te schenken bij feestelijke hapjes en visgerechten.” De Cuvée Jean ‘collection Héritage’ is enkel beschikbaar in magnumflessen van 150 cl, waarvan slechts 500 flessen zijn gemaakt.