Man raakt gekneld onder bulldozer bij werken op privéterrein

Kruispunt na verschrik­ke­lijk dodelijk ongeval na tien dagen terug open voor verkeer

Het kruispunt Vier Koningen in de Rijselstraat in Wijtschate op de Waalse grens is terug open. En dat tien dagen na het verschrikkelijke ongeval waarbij twee dodelijke slachtoffers vielen en verschillende huizen in vlammen op gingen door de brand die ontstond door het ongeval.