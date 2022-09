Maankijken in Westouter: “Al enkele jaren een mooie traditie”

Kortrijk/Wevelgem/Anzegem/Harelbeke Vijftal terecht voor inbraak als vergelding binnen drugsmili­eu: “Bewoner kwam zijn beloftes niet na.”

“Een vergeldingsactie binnen het drugsmilieu omdat de bewoner zijn beloftes niet was nagekomen.” Een 25-jarige jongeman uit Anzegem gaf dinsdag voor de rechtbank in Kortrijk toe waarom er in de nacht van 4 op 5 september 2021 in een studentenkot in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk is ingebroken. Samen met zijn ex-vriendin en drie andere twintigers riskeert hij er 18 tot 40 maanden cel voor.

