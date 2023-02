Luc Deschuttere is nieuwe voorzitter Vlaams Belang Heuvelland: “Ook in de Westhoek is er nood aan een sterke Vlaamse voetafdruk”

“Aan de verkiezingsuitslagen van 2019 zien we dat meer en meer Vlamingen nood hebben aan echte verandering en een oplossing vragen voor hun toekomst , ook in de Westhoek”, zegt Carmen Ryheul, Vlaams parlementslid en meter van de afdeling Heuvelland. “Het is daarom een heel goede zaak dat er een afdelingsbestuur van het Vlaams Belang in Heuvelland komt dat echt de belangen van de inwoners uit Heuvelland wil behartigen.”

Luc Deschuttere toonde al langer interesse in de politiek. “Is het nu op Europees, federaal, Vlaams of lokaal niveau, er is veel werk aan de winkel. Het is tijd voor échte verandering, een verandering die ik steevast bereid ben vorm te geven op lokaal niveau en waarbij ik me volledig wil engageren voor Heuvelland met al haar deelgemeenten”, aldus de nieuwbakken voorzitter. Deschuttere bouwt een nieuwe ploeg waarmee lokaal de basis wordt gelegd voor Missie 2024. “Daarmee bieden we als ploeg een sterk alternatief aan de burger, met het oog op een volledige ondersteuning voor het Vlaams Belang op federaal niveau.”